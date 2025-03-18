Рыбин: у Квартальнова не получится халявить, у него надо выходить и умирать

Бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин рассказал о работе Дмитрия Квартальнова в минском «Динамо».

«Минское «Динамо» пробовало разные векторы развития. Клуб приглашал разных игроков и разных тренеров. Несколько сезонов назад в клуб пришёл Дмитрий Вячеславович и поставил железную дисциплину. Если ты не отрабатываешь у Квартальнова, можешь и присесть. И неважно, какая у тебя фамилия на спине. У Квартальнова не получится халявить, у него надо выходить и умирать. И неважно, что написано сзади на форме», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Клуб из Минска располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала 82 очка после 65 проведённых матчей.