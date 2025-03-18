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Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил завоевание «Локомотивом» Кубка Континента

Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил завоевание «Локомотивом» Кубка Континента
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал завоевание «Локомотивом» Кубка Континента как лучшей команды регулярного чемпионата КХЛ.

«Удивительно, что «Локомотив» выиграл этот трофей впервые, но по ходу сезона сомнений, я думаю, ни у кого не было. Да и до сезона было понятно — команда строилась в прошлом году, могла выиграть Кубок Гагарина, но «Металлург» был против. В целом остался тот же состав. Из тех, кто пришёл в этом сезоне, Фрейз забрасывает важные шайбы, выполняет очень много черновой работы, незаметной глазу», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.

«Локомотив» обеспечил себе звание лучшей команды регулярного чемпионата КХЛ после победы над «Адмиралом» из Владивостока (4:1).

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