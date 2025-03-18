Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил завоевание «Локомотивом» Кубка Континента

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал завоевание «Локомотивом» Кубка Континента как лучшей команды регулярного чемпионата КХЛ.

«Удивительно, что «Локомотив» выиграл этот трофей впервые, но по ходу сезона сомнений, я думаю, ни у кого не было. Да и до сезона было понятно — команда строилась в прошлом году, могла выиграть Кубок Гагарина, но «Металлург» был против. В целом остался тот же состав. Из тех, кто пришёл в этом сезоне, Фрейз забрасывает важные шайбы, выполняет очень много черновой работы, незаметной глазу», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.

«Локомотив» обеспечил себе звание лучшей команды регулярного чемпионата КХЛ после победы над «Адмиралом» из Владивостока (4:1).