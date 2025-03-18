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Трактор — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Трактор» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 18 марта, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 92 очками после 66 матчей.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 65 матча и на данный момент занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ, заработав 79 очков.

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