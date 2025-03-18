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«Это ужас! Непонятные ощущения». Вратарь «Сочи» — о поездке на Дальний Восток

«Это ужас! Непонятные ощущения». Вратарь «Сочи» — о поездке на Дальний Восток
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Вратарь «Сочи» Евгений Волохин поделился своими впечатлениями от поездки с командой на Дальний Восток на игры с «Адмиралом» и «Амуром».

— Выезд на Дальний Восток запомнился?
— Конечно! Это ужас! Первый раз туда летал. Непонятные ощущения. Ещё и смена часового пояса. Сложно перестроиться на их время. Мы живём по московскому времени, но игра по нашему была утром. У меня такой режим, что утром я особо не люблю играть. Пришлось за день до матча перестраиваться на дальневосточное время, — приводит слова Волохина «ВсеПроСпорт».

Ранее Волохин заявил, что в КХЛ нет хоккеистов уровня российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, и оценил игру нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо.

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