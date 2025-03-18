Журналист The Athletic ответил, является ли «Вашингтон» претендентом на Кубок Стэнли

Журналист Крис Джонстон в статье на портале The Athletic ответил на вопрос, является ли «Вашингтон Кэпиталз» реальным претендентом на Кубок Стэнли.

— Похоже, никто не воспринимает «Вашингтон» всерьёз как претендента, несмотря на то что они значительно опережают остальную часть Востока в турнирной таблице. Это просто ещё один способ сказать, что регулярный сезон бессмыслен? Или возможно, что многие журналисты вообще не следили за «Кэпиталз» и не знают, что движет их успехом?

— На мой взгляд, диссонанс, который вы наблюдаете, по сути, является задержкой в ​​признании того, насколько значимый шаг предпринял «Вашингтон». В прошлом сезоне команда едва попала в плей-офф и уступила всухую в серии «Нью-Йорк Рейнджерс», что, возможно, влияет на отношение к тому, что сейчас происходит в «Вашингтоне».

Для меня они выглядят и ощущаются как настоящий претендент в этом сезоне. Они забрасывают больше шайб за игру, чем любая другая команда в лиге, при этом пропуская четвёртое наименьшее количество голов. Меня бы нисколько не удивило, если бы состав, показывающий такие результаты, прошёл в Кубке Стэнли очень далеко, — написал Джонстон в статье.