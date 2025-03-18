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Почётный президент ЦСКА Борис Михайлов рассказал о ситуации с допинг-пробой Каменева

Почётный президент ЦСКА Борис Михайлов рассказал о ситуации с допинг-пробой Каменева
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Почётный президент и член наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА Борис Михайлов рассказал о текущей ситуации с положительной допинг-пробой форварда армейского клуба Владислава Каменева.

— Есть ли новости в деле Каменева и стоит ли ждать его возвращения на лёд?
— По порядку проведения всей этой процедуры, пока не будет вскрыта допинг‑проба «Б», ничего нового не появится, — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

Напомним, о положительной допинг-пробе Каменева стало известно 15 марта.

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.

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