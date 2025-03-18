Умер обладатель Кубка Гагарина Фёдор Малыхин

Умер экс-хоккеист «Автомобилиста», «Ак Барса» и московского «Спартака» Фёдор Малыхин. Ему было 34 года. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По информации источника, тело спортсмена обнаружили в его квартире.

Малыхин начал карьеру хоккеиста в составе «Автомобилиста» в 2010 году. С 2014 по 2019 год форвард выступал за «Ак Барс», а в 2018 году выиграл Кубок Гагарина в составе казанского клуба.

Также форвард играл за такие команды, как «Трактор», «Витязь» и «Авангард». Его контракт с омским клубом был расторгнут 30 апреля 2023 года.

Всего в рамках КХЛ Фёдор провёл 548 матчей, в которых набрал 220 (107+113) очков.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Фёдора Малыхина.