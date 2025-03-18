«Ак Барс» выразил слова соболезнования в связи со смертью Фёдора Малыхина

Казанский «Ак Барс» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего форварда казанского клуба Фёдора Малыхина.

«В возрасте 34 лет ушёл из жизни обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Фёдор Малыхин. Выражаем соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении клуба.

Малыхин начал карьеру хоккеиста в составе «Автомобилиста» в 2010 году. С 2014 по 2019 год форвард выступал за «Ак Барс», а в 2018 году выиграл Кубок Гагарина в составе казанского клуба. Также форвард играл за такие команды, как «Трактор», «Витязь» и «Авангард».

Всего в рамках КХЛ Федор провёл 548 матчей, в которых набрал 220 (107+113) очков.