Матч между «Автомобилистом» и «Салаватом» начнётся с минуты молчания в память о Малыхине

Континентальная хоккейная лига выразила соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего клубов КХЛ Фёдора Малыхина и объявила, что сегодняшняя игра «Автомобилист» — «Салават Юлаев» начнётся с минуты молчания в память о бывшем игроке.

«На 35-м году ушёл из жизни экс-хоккеист Фёдор Малыхин.

В КХЛ Малыхин, выступавший на позиции центрального нападающего, играл за «Автомобилист», «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». Всего на его счету 548 матчей в КХЛ, в которых он набрал 220 (107+113) очков. В сезоне-2017/2018 Малыхин в составе «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина.

Матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» 18 марта начнётся с минуты молчания. Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Фёдора Малыхина», — сказано в сообщении КХЛ.