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«Фёдор навсегда останется в памяти добрым человеком». «Автомобилист» — о смерти Малыхина

«Фёдор навсегда останется в памяти добрым человеком». «Автомобилист» — о смерти Малыхина
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«Автомобилист» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего уральского клуба Фёдора Малыхина.

«Ушёл из жизни Фёдор Малыхин.

С прискорбием сообщаем, что не стало Фёдора Малыхина. Экс-хоккеист «Автомобилиста» ушёл из жизни в возрасте 34 лет.

Фёдор родился в Свердловске, является воспитанником хоккейной школы «Спартаковец». Спортивная карьера Малыхина получилась яркой и насыщенной: Фёдор стал лучшим снайпером первого сезона МХЛ, забросив 42 шайбы в составе МХК «Авто». В 2011 году он дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста», где стал любимцем уральских болельщиков, забросив за нашу главную команду в общей сложности 37 шайб. Далее в его карьере были команды «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». В сезоне-2017/2018 Фёдор Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина.

Фёдор навсегда останется в нашей памяти улыбчивым и добрым человеком, ярким и незаурядным хоккеистом, любимчиком трибун. Хоккейный клуб «Автомобилист» выражает искренние соболезнования родным и близким Фёдора», — сказано в сообщении «Автомобилиста».

Фото: ХК «Автомобилист»

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