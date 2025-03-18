Гатиятулин и руководство «Ак Барса» посетили ифтар в мечети «Энилер»

Представители «Ак Барса» посетили ифтар в казанской мечети «Энилер». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Среди приглашённых гостей были генеральный менеджер Марат Валиуллин, исполнительный директор Мансур Усманов, главный тренер Анвар Гатиятулин и защитник Альберт Яруллин. Также посетил ифтар персонал «Ак Барса».

Фото: ak-bars.ru

Фото: ak-bars.ru

«Священный месяц Рамадан – особый праздник для всех мусульман. Мы рады, что в Республике Татарстан уважительно относятся ко всем религиям и национальностям. В этом месяце хотелось бы уделить большое внимание духовному развитию и благотворительности», – сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» располагается на пятой строчке в таблице Востока, набрав 83 очка после 66 встреч.