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Гатиятулин и руководство «Ак Барса» посетили ифтар в мечети «Энилер»

Гатиятулин и руководство «Ак Барса» посетили ифтар в мечети «Энилер»
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Представители «Ак Барса» посетили ифтар в казанской мечети «Энилер». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Среди приглашённых гостей были генеральный менеджер Марат Валиуллин, исполнительный директор Мансур Усманов, главный тренер Анвар Гатиятулин и защитник Альберт Яруллин. Также посетил ифтар персонал «Ак Барса».

Фото: ak-bars.ru

Фото: ak-bars.ru

«Священный месяц Рамадан – особый праздник для всех мусульман. Мы рады, что в Республике Татарстан уважительно относятся ко всем религиям и национальностям. В этом месяце хотелось бы уделить большое внимание духовному развитию и благотворительности», – сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» располагается на пятой строчке в таблице Востока, набрав 83 очка после 66 встреч.

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