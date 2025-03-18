Тренер «Трактора» Рише: Демидов — это мини-версия Малкина

Тренер «Трактора» Рафаэль Рише сравнил нападающего СКА Ивана Демидова с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

— Вам не кажется, что Демидов — это мини-версия Малкина?

— Да! Вы не поверите, но мы недавно переписывались с моим другом, обсуждали Демидова, и я назвал Ивана «уменьшенной версией Малкина». У меня даже осталось то сообщение. Я пишу: «Он чем-то на Кучерова похож, но более доминирующий. Скорее, миниатюрный Малкин». Забавно, что вы это тоже подметили, — приводит слова Рише Sport24.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 92 очками после 66 матчей.