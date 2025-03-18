«Ничего не предвещало». Экс-одноклубник Малыхина — о смерти Фёдора в 34 года

Бывший защитник Сергей Гусев, который выступал вместе с Фёдором Малыхиным за екатеринбургский «Автомобилист» в сезоне-2012/2013, высказался о смерти экс-форварда в 34 года.

«Фёдор скончался, мне об этом сообщили его друзья. Что произошло, я не знаю. Ничего не предвещало», — приводит слова Гусева ТАСС.

Малыхин начал карьеру хоккеиста в составе «Автомобилиста» в 2010 году. С 2014 по 2019 год форвард выступал за «Ак Барс», а в 2018 году выиграл Кубок Гагарина в составе казанского клуба. Также форвард играл за такие команды, как «Трактор», «Витязь» и «Авангард». Всего в рамках КХЛ Фёдор провёл 548 матчей, в которых набрал 220 (107+113) очков.