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Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи со смертью Фёдора Малыхина

Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи со смертью Фёдора Малыхина
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Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи со смертью экс-нападающего клубов КХЛ Фёдора Малыхина.

«Ушёл из жизни Фёдор Малыхин. Ему было 34 года.

Как нападающий он играл за «Автомобилист», «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард», а в сезоне-2017/2018 в составе «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2013/2014 вызывался в сборную на матчи Еврохоккейтура.

В 2023 году завершил карьеру. Наши самые искренние соболезнования родным и близким Фёдора, это невосполнимая утрата. Скорбим!» — сказано в сообщении ФХР.

Всего в рамках КХЛ Федор провёл 548 матчей, в которых набрал 220 (107+113) очков.

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