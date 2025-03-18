«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 18 марта, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фото: «Автомобилист»

Фото: «Салават Юлаев»

«Автомобилист» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 85 очков после 65 встреч.

«Салават Юлаев» сыграл 65 матчей и на данный момент находится на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 87 очков.