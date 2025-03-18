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Зарипов рассказал, с какими проблемами столкнулся завод по производству клюшек «Заряд»

Зарипов рассказал, с какими проблемами столкнулся завод по производству клюшек «Заряд»
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Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал, что сейчас происходит с заводом по производству хоккейных клюшек «ЗаряД». На данный момент Зарипову принадлежит 25% уставного капитала «ЗаряДа».

«Завод существует, он загружен практически максимально. Но загружен по причине того, что нам не хватает рабочей силы. На сегодняшний день эта нехватка присутствует в Набережных Челнах не у одного предприятия, поскольку там очень много производств с разными уровнями заработной платы, и люди всё равно стремятся к лучшим условиям. Уходят на предприятия, которые производят беспилотники, где зарплаты, соответственно, совсем другие. Когда предлагают в два-три раза больше, ни один человек не усидит», — приводит слова Зарипова «ТИ-Спорт».

Ранее сообщалось, что «ЗаряД» в 2023 году получил 288 млн рублей убытков. Годом ранее убыток составлял 46 млн, а суммарный накопленный убыток челнинского завода с начала деятельности достиг 582 млн рублей.

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