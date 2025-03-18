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Канадский тренер «Трактора» рассказал, как подбирался стиль игры челябинской команды

Канадский тренер «Трактора» рассказал, как подбирался стиль игры челябинской команды
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Тренер «Трактора» Рафаэль Рише рассказал, что канадский тренерский штаб челябинского клуба разрабатывал стиль команды, исходя из игры лучших команд КХЛ и НХЛ.

«Расскажу, как мы с Бенуа Гру готовились к приезду в КХЛ. Мы взяли четыре лучшие команды прошлого сезона. Смотрели игры, изучали, какие именно моменты помогли им добиться успеха. Следующим шагом мы стали сравнивать эти команды с лучшими клубами НХЛ: «Флоридой», «Тампой» и другими. Что их роднит? В чём различия? Сравнив, мы стали разрабатывать систему для «Трактора».

Мы всё-таки склонны к тому, чтобы искать баланс, не избавляться от шайбы просто так, не носиться туда-сюда. «Трактор» хочет найти золотую середину между контролем шайбы и надёжной игрой. Мы не собираемся просто вбрасывать шайбу, чтобы не ошибиться.

— Какая команда КХЛ из просмотренных вами произвела наиболее сильное впечатление?
— Нас очень впечатлила финальная серия, даже несмотря на то, что она была довольно короткая. «Локомотив», хоть он и проиграл, выглядел очень структурной командой с серьёзным вниманием к деталям, — приводит слова Рише Sport24.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 92 очками после 66 матчей.

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