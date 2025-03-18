Крикунов оценил тот факт, что игроки «Локомотива» не стали касаться Кубка Континента

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил тот факт, что игроки «Локомотива» не стали притрагиваться к Кубку Континента. Ярославцы получили трофей за победу в регулярном чемпионате КХЛ.

– Уже несколько лет хоккеисты стараются не трогать Кубок Континента. Игроки московского «Динамо» в прошлом сезоне тоже не трогали его.

– Если «Локомотив» не выиграет Кубок Гагарина, тогда от этой традиции надо отказываться и брать трофей в руки. Я за свою карьеру ко всем трофеям и кубкам прикасался. У нас такого не было. У нас была ценность любого трофея.

– Можно ли назвать «Локомотив» главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина – 2025?

– В этом году все играют в хороший, атакующий, интересный хоккей. Не случайно же почти все стадионы битком. Сейчас все фавориты, каждая команда может выиграть», – цитирует Крикунова Legalbet.