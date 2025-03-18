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Автомобилист — Салават Юлаев. Прямая трансляция
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Джош Ливо сократил отставание от рекорда Мозякина за регулярку КХЛ до двух шайб

Джош Ливо сократил отставание от рекорда Мозякина за регулярку КХЛ до двух шайб
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо отметился заброшенной шайбой в первом периоде матча с «Автомобилистом». Этот гол стал для канадского форварда 46-м в текущем сезоне. Ливо превзошёл результат нападающего «Авангарда» Рида Буше, который в прошлом сезоне забил 44 гола.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2-й период
0 : 2
Салават Юлаев
Уфа

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, рекорд по голам за одну регулярку принадлежит Сергею Мозякину (48 в 60 играх сезона-2016/2017 за «Металлург»).

Отметим, что встреча между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» продолжается. После первого периода счёт 1:0 в пользу уфимской команды.

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