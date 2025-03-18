Джош Ливо сократил отставание от рекорда Мозякина за регулярку КХЛ до двух шайб

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо отметился заброшенной шайбой в первом периоде матча с «Автомобилистом». Этот гол стал для канадского форварда 46-м в текущем сезоне. Ливо превзошёл результат нападающего «Авангарда» Рида Буше, который в прошлом сезоне забил 44 гола.

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Напомним, рекорд по голам за одну регулярку принадлежит Сергею Мозякину (48 в 60 играх сезона-2016/2017 за «Металлург»).

Отметим, что встреча между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» продолжается. После первого периода счёт 1:0 в пользу уфимской команды.