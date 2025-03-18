Артём Лукоянов высказался о смерти бывшего партнёра по звену «Ак Барса» Фёдора Малыхина

Экс-нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов высказался о смерти бывшего партнёра по звену казанской команды Фёдора Малыхина в возрасте 34 лет.

«Поспал перед игрой, просыпаюсь, а тут такие новости… Хороший игрок был, с головой, мог отдать и забить. Честно говоря, не верится. Совсем молодой пацан ведь… Вся жизнь ещё впереди. Он и как человек был очень хорошим и порядочным. Помню, что перед каждым матчем ходил в церковь. У нас возле базы недалеко была церковь – он чуть ли не каждый день туда заходил. Всегда готов помочь был – в обычной жизни всегда можно было к нему подойти, он никогда ни в чём не отказывал», — цитирует Лукоянова «БИЗНЕС Online».

Напомним, всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Фёдор провёл 548 встреч, в которых набрал 220 (107+113) очков.