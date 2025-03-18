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«Он читает игру так, как никто другой». Макдона — о голе Кучерова в ворота «Филадельфии»

«Он читает игру так, как никто другой». Макдона — о голе Кучерова в ворота «Филадельфии»
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона оценил гол российского нападающего Никиты Кучерова в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:0). Россиянин перехватил шайбу и реализовал выход один на один с вратарём.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров – 18:31     2:0 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 58:30 (pp)    

«Он читает игру так, как никто другой. Он увидел возможность отобрать шайбу и сделать своё дело в быстром отрыве, так что это был важный гол для нас. Этот гол принёс нам победу, и было здорово, что он вернулся после болезни. Даже его отсутствие в одной игре кажется нам вечностью. Куч очень важная часть команды, и здорово, что он был вознаграждён голом сегодня», — цитирует Макдону пресс-служба клуба.

Напомним, Кучеров пропустил предыдущую встречу с «Флайерз» (3:4 Б) из-за простуды.

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