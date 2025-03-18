Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карбери рассказал, будет ли Овечкин пропускать матчи в регулярке при подготовке к плей-офф

Карбери рассказал, будет ли Овечкин пропускать матчи в регулярке при подготовке к плей-офф
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, будет ли российский форвард Александр Овечкин пропускать матчи в регулярном чемпионате, чтобы быть более свежим при подготовке к плей-офф.

«Представляете, если бы я это сделал? (смеётся) Пока он гонится за рекордом, я сомневаюсь, что он не будет играть», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Напомним, в воскресном матче с «Сан-Хосе Шаркс» Овечкин забил свой 887-й гол в НХЛ, тем самым российский форвард сократил отставание от великого рекорда канадца Уэйна Гретцки до семи шайб. Следующая встреча столичной команды состоится дома с «Детройт Ред Уингз» уже завтра, 19 марта.

Материалы по теме
Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 883-го по 887-й
Видео
Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 883-го по 887-й
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android