Карбери рассказал, будет ли Овечкин пропускать матчи в регулярке при подготовке к плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, будет ли российский форвард Александр Овечкин пропускать матчи в регулярном чемпионате, чтобы быть более свежим при подготовке к плей-офф.

«Представляете, если бы я это сделал? (смеётся) Пока он гонится за рекордом, я сомневаюсь, что он не будет играть», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Напомним, в воскресном матче с «Сан-Хосе Шаркс» Овечкин забил свой 887-й гол в НХЛ, тем самым российский форвард сократил отставание от великого рекорда канадца Уэйна Гретцки до семи шайб. Следующая встреча столичной команды состоится дома с «Детройт Ред Уингз» уже завтра, 19 марта.