Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — СКА, результат матча 18 марта, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Трактор» обыграл СКА и гарантировал себе первое место на Востоке по итогам регулярки КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и СКА. Победу одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Карпухин, Воробьёв) – 13:53 (5x4)     1:1 Дронов (Кравцов, Коромыслов) – 21:46 (4x5)     2:1 Ткачёв (Кравцов, Горюнов-Рольгизер) – 32:19 (5x5)     2:2 Юдин (Грицюк) – 34:23 (5x5)     3:2 Сафин (Кадейкин, Телегин) – 42:43 (5x5)     4:2 Робинсон (Кравцов) – 58:35 (en)    

На 14-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий СКА Павел Дедунов с передач Ильи Карпухина и Михаила Воробьёва. Во втором периоде Григорий Дронов и Владимир Ткачёв забили голы и впервые в матче вывели «Трактор» вперёд в счёте. На 35-й минуте защитник СКА Дмитрий Юдин сравнял счёт. На 43-й минуте Остап Сафин вновь вывел челябинскую команду вперёд в счёте. Голом в пустые ворота в концовке встречи отметился Чарльз Робинсон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Эта победа позволила «Трактору» гарантировать себе первое место на Востоке по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Все места в плей-офф КХЛ заняты, пристегните ремни! Гид по розыгрышу Кубка Гагарина
Все места в плей-офф КХЛ заняты, пристегните ремни! Гид по розыгрышу Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android