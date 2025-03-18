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«Трактор» обыграл СКА и гарантировал себе первое место на Востоке по итогам регулярки КХЛ

В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и СКА. Победу одержали хозяева со счётом 4:2.

На 14-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий СКА Павел Дедунов с передач Ильи Карпухина и Михаила Воробьёва. Во втором периоде Григорий Дронов и Владимир Ткачёв забили голы и впервые в матче вывели «Трактор» вперёд в счёте. На 35-й минуте защитник СКА Дмитрий Юдин сравнял счёт. На 43-й минуте Остап Сафин вновь вывел челябинскую команду вперёд в счёте. Голом в пустые ворота в концовке встречи отметился Чарльз Робинсон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Эта победа позволила «Трактору» гарантировать себе первое место на Востоке по итогам регулярного чемпионата КХЛ.