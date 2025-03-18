Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Салават Юлаев, результат матча 18 марта, счет 1:4, КХЛ 2024-2025

Дубль и передача Ливо помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист»
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ливо (Уилсон) – 13:10 (5x5)     0:2 Уилсон (Тодд, Ливо) – 34:42 (5x4)     0:3 Цулыгин (Ян, Хмелевски) – 43:42 (5x5)     1:3 Кизимов (Диц, Да Коста) – 49:09 (5x5)     1:4 Ливо (Уилсон) – 59:11 (en)    

Дублем и результативной передачей отметился лучший бомбардир и снайпер текущего сезона КХЛ Джош Ливо. Для канадского форварда эти шайбы стали 46-й и 47-й в сезоне. Ливо сократил отставание от рекорда Мозякина за регулярку КХЛ до одной шайбы. Ещё по голу в составе уфимской команды забили Скотт Уилсон и Ярослав Цулыгин. За «Автомобилист» отличился нападающий Семён Кизимов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Видео
Джош Ливо сократил отставание от рекорда Мозякина за регулярку КХЛ до двух шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android