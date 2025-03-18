Дубль и передача Ливо помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист»
Поделиться
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ливо (Уилсон) – 13:10 (5x5) 0:2 Уилсон (Тодд, Ливо) – 34:42 (5x4) 0:3 Цулыгин (Ян, Хмелевски) – 43:42 (5x5) 1:3 Кизимов (Диц, Да Коста) – 49:09 (5x5) 1:4 Ливо (Уилсон) – 59:11 (en)
Дублем и результативной передачей отметился лучший бомбардир и снайпер текущего сезона КХЛ Джош Ливо. Для канадского форварда эти шайбы стали 46-й и 47-й в сезоне. Ливо сократил отставание от рекорда Мозякина за регулярку КХЛ до одной шайбы. Ещё по голу в составе уфимской команды забили Скотт Уилсон и Ярослав Цулыгин. За «Автомобилист» отличился нападающий Семён Кизимов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 марта 2025
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:19
-
19:12
-
19:00
-
18:35
-
18:10
-
17:45
-
17:30
-
17:05
-
16:40
-
16:10
-
15:52
-
15:45
-
15:35
-
15:24
-
15:14
-
14:50
-
14:46
-
14:40
-
14:37
-
14:35
-
14:19
-
14:15
-
14:00
-
13:44
-
13:26
-
13:07
-
12:44
-
12:26
-
12:05
-
11:46
-
11:24
-
11:06