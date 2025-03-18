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ЦСКА подпишет новый двухлетний контракт с вратарём Дмитрием Гамзиным

ЦСКА подпишет новый двухлетний контракт с вратарём Дмитрием Гамзиным
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Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА подпишет новый двухлетний контракт с вратарём Дмитрием Гамзиным. Ожидается, что в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Раннее в прессе появлялись слухи, что голкипер может отправиться продолжать карьеру в Северную Америку. Нынешнее соглашение действует до 31.05.2025.

В текущем сезоне 21-летний голкипер провёл за армейский клуб 24 матча, в которых одержал семь побед с 92,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.24. Всего в Континентальной хоккейной лише Гамзин провёл 39 матчей, в которых одержал 16 побед с 93,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.1.

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