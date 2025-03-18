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Ливо вплотную приблизился к рекорду Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ

Ливо вплотную приблизился к рекорду Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ
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В прошедшем матче между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» (1:4) дублем и результативной передачей отметился лучший бомбардир и снайпер текущего сезона КХЛ Джош Ливо. Для канадского форварда эти шайбы стали 46-й и 47-й в сезоне. Ливо сократил отставание от рекорда Сергея Мозякина за регулярку КХЛ до одной шайбы (48).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ливо (Уилсон) – 13:10 (5x5)     0:2 Уилсон (Тодд, Ливо) – 34:42 (5x4)     0:3 Цулыгин (Ян, Хмелевски) – 43:42 (5x5)     1:3 Кизимов (Диц, Да Коста) – 49:09 (5x5)     1:4 Ливо (Уилсон) – 59:11 (en)    

Также на счету Ливо теперь стало 77 очков в текущем сезоне — 47 голов и 30 результативных передач. Канадский нападающий на три очка отстаёт от рекорда уфимского клуба по результативным баллам за один регулярный чемпионат. Его установил форвард Александр Радулов, набравший 80 (20+60) очков в сезоне-2010/2011.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

До конца регулярки «Салавату Юлаеву» осталось провести два матча — с «Сибирью» и «Барысом».

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