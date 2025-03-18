Ливо вплотную приблизился к рекорду Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ

В прошедшем матче между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» (1:4) дублем и результативной передачей отметился лучший бомбардир и снайпер текущего сезона КХЛ Джош Ливо. Для канадского форварда эти шайбы стали 46-й и 47-й в сезоне. Ливо сократил отставание от рекорда Сергея Мозякина за регулярку КХЛ до одной шайбы (48).

Также на счету Ливо теперь стало 77 очков в текущем сезоне — 47 голов и 30 результативных передач. Канадский нападающий на три очка отстаёт от рекорда уфимского клуба по результативным баллам за один регулярный чемпионат. Его установил форвард Александр Радулов, набравший 80 (20+60) очков в сезоне-2010/2011.

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До конца регулярки «Салавату Юлаеву» осталось провести два матча — с «Сибирью» и «Барысом».