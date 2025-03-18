«Салават Юлаев» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду

в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Благодаря этой победе «Салават Юлаев» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду.

На данный момент уфимский клуб располагается на второй строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. После 66 матчей «Салават Юлаев» набрал 89 очков.

Напомним, в прошлом сезоне «Салават Юлаев» в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Трактору» в шести встречах.