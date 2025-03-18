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«Салават Юлаев» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду

«Салават Юлаев» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду
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в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Благодаря этой победе «Салават Юлаев» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ливо (Уилсон) – 13:10 (5x5)     0:2 Уилсон (Тодд, Ливо) – 34:42 (5x4)     0:3 Цулыгин (Ян, Хмелевски) – 43:42 (5x5)     1:3 Кизимов (Диц, Да Коста) – 49:09 (5x5)     1:4 Ливо (Уилсон) – 59:11 (en)    

На данный момент уфимский клуб располагается на второй строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. После 66 матчей «Салават Юлаев» набрал 89 очков.

Напомним, в прошлом сезоне «Салават Юлаев» в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Трактору» в шести встречах.

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