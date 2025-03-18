Финалисты прошлого сезона ВХЛ — АКМ и «Нефтяник» не попали в плей-офф

В Всероссийской хоккейной лиге прошёл заключительный игровой день регулярного чемпионата. По результатам сегодняшних матчей клубы «СКА-Нева» и «Магнитка» вышли в плей-офф. Команда АКМ не смогла пробиться в кубковый раунд, заняв 17-е место по итогам регулярки.

«СКА-Нева» обыграла «Торос» (4:1), а «Магнитка» одолела «Металлург» (3:2). А вот тульский АКМ свою встречу с «Рубином» проиграл (1:3).

Таким образом, за бортом 16-и лучших команд по итогу регулярного чемпионата остались финалисты прошлого сезона — «Нефтяник» и АКМ.

Напомним, новокузнецкий «Металлург» стал обладателем Кубка Всероссийской хоккейной лиги за победу в регулярном чемпионате. Плей-офф ВХЛ стартует 22 марта, а решающий матч финала запланирован на 29 мая.