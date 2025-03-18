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Лада — Амур, результат матча 18 марта, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

«Амур» обыграл «Ладу» в гостевом матче, Кирилл Слепец оформил дубль
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В Тольятти на «Лада-Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и хабаровским «Амуром». Упорная встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Гиздатуллин, Балдаев) – 22:09 (5x5)     1:1 Кугрышев (Ибрагимов, Попугаев) – 27:33 (5x5)     2:1 Ожгихин (Романов) – 29:31 (5x5)     2:2 Слепец (Мищенко) – 49:00 (5x5)     2:3 Грецкий (Брынцев, Гиздатуллин) – 55:30 (5x5)    

Дублем отметился нападающий хабаровского «Амура» Кирилл Слепец. Его шайба открыла счёт в матче и помогла гостям сравнять его в середине третьего периода. За «Ладу» голами отметились Дмитрий Кугрышев и Алексей Ожгихин. За четыре с половиной минуты до конца третьего периода победный гол забил нападающий «Амура» Вячеслав Грецкий.

Напомним, обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф. 20 марта запланирована ответная встреча между «Ладой» и «Амуром» вновь на площадке тольяттинской команды.

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