«Амур» обыграл «Ладу» в гостевом матче, Кирилл Слепец оформил дубль

В Тольятти на «Лада-Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и хабаровским «Амуром». Упорная встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Дублем отметился нападающий хабаровского «Амура» Кирилл Слепец. Его шайба открыла счёт в матче и помогла гостям сравнять его в середине третьего периода. За «Ладу» голами отметились Дмитрий Кугрышев и Алексей Ожгихин. За четыре с половиной минуты до конца третьего периода победный гол забил нападающий «Амура» Вячеслав Грецкий.

Напомним, обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф. 20 марта запланирована ответная встреча между «Ладой» и «Амуром» вновь на площадке тольяттинской команды.