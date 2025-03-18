«Амур» обыграл «Ладу» в гостевом матче, Кирилл Слепец оформил дубль
Поделиться
В Тольятти на «Лада-Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и хабаровским «Амуром». Упорная встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Гиздатуллин, Балдаев) – 22:09 (5x5) 1:1 Кугрышев (Ибрагимов, Попугаев) – 27:33 (5x5) 2:1 Ожгихин (Романов) – 29:31 (5x5) 2:2 Слепец (Мищенко) – 49:00 (5x5) 2:3 Грецкий (Брынцев, Гиздатуллин) – 55:30 (5x5)
Дублем отметился нападающий хабаровского «Амура» Кирилл Слепец. Его шайба открыла счёт в матче и помогла гостям сравнять его в середине третьего периода. За «Ладу» голами отметились Дмитрий Кугрышев и Алексей Ожгихин. За четыре с половиной минуты до конца третьего периода победный гол забил нападающий «Амура» Вячеслав Грецкий.
Напомним, обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф. 20 марта запланирована ответная встреча между «Ладой» и «Амуром» вновь на площадке тольяттинской команды.
Комментарии
- 18 марта 2025
-
20:21
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
19:50
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:19
-
19:12
-
19:00
-
18:35
-
18:10
-
17:45
-
17:30
-
17:05
-
16:40
-
16:10
-
15:52
-
15:45
-
15:35
-
15:24
-
15:14
-
14:50
-
14:46
-
14:40
-
14:37
-
14:35
-
14:19
-
14:15
-
14:00
-
13:44
-
13:26
-
13:07
-
12:44