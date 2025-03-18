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Козлов — о победе над «Автомобилистом»: игра за четыре очка, ребята проявили характер

Козлов — о победе над «Автомобилистом»: игра за четыре очка, ребята проявили характер
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ливо (Уилсон) – 13:10 (5x5)     0:2 Уилсон (Тодд, Ливо) – 34:42 (5x4)     0:3 Цулыгин (Ян, Хмелевски) – 43:42 (5x5)     1:3 Кизимов (Диц, Да Коста) – 49:09 (5x5)     1:4 Ливо (Уилсон) – 59:11 (en)    

– Энергозатратный, напряжённый матч. Игра была за четыре очка, все понимали важность каждой ошибки, понравилось, что принимали правильные решения в зоне атаки и зоне обороны. Хочу сказать, что ребята молодцы, проявили характер, в Екатеринбурге всегда тяжело играть, здесь хорошо поддерживают. Спасибо нашему фан-сектору, он был слышен — появилась возможность побольше приезжать. Шикарная атмосфера, шикарная арена.

— Что изменили во втором периоде после довольно инертной игры в первом?
— Акцентировали внимание на прохождение средней зоны. «Автомобилист» плотно играет в средней зоне, если бы мы совершали ошибки при входе в зону, получались бы качели, много бы сил на это потратили. Попросили ребят внимательнее сыграть на входе в зону.

— Когда ждать Хафизуллина и Алалыкина?
— Динамика позитивная, будем смотреть, как быстро они восстановятся. Если раньше их выпустить, возможны усугубления травмы.

— С середины третьего периода соперник перестал бросать по вашим воротам. Как это удалось?
— Самоотверженно играли в зоне обороны, плотно играли, защитники много бросков на себя приняли, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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