Козлов — о победе над «Автомобилистом»: игра за четыре очка, ребята проявили характер

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (4:1).

– Энергозатратный, напряжённый матч. Игра была за четыре очка, все понимали важность каждой ошибки, понравилось, что принимали правильные решения в зоне атаки и зоне обороны. Хочу сказать, что ребята молодцы, проявили характер, в Екатеринбурге всегда тяжело играть, здесь хорошо поддерживают. Спасибо нашему фан-сектору, он был слышен — появилась возможность побольше приезжать. Шикарная атмосфера, шикарная арена.

— Что изменили во втором периоде после довольно инертной игры в первом?

— Акцентировали внимание на прохождение средней зоны. «Автомобилист» плотно играет в средней зоне, если бы мы совершали ошибки при входе в зону, получались бы качели, много бы сил на это потратили. Попросили ребят внимательнее сыграть на входе в зону.

— Когда ждать Хафизуллина и Алалыкина?

— Динамика позитивная, будем смотреть, как быстро они восстановятся. Если раньше их выпустить, возможны усугубления травмы.

— С середины третьего периода соперник перестал бросать по вашим воротам. Как это удалось?

— Самоотверженно играли в зоне обороны, плотно играли, защитники много бросков на себя приняли, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.