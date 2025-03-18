Защитник «Трактора» — о победе над СКА: они поднаелись после первого периода

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов оценил победу над СКА (4:2) и заявил, что челябинской команде удалось переломить ход матча после первого периода.

— Мне кажется, что у нас получился плохой первый период, потому что СКА нас перебегал, переиграл. Но во втором и третьем периоде у нас вышло переломить ход игры, оказать на соперника больше давления, поэтому игра оказалась победной.

— Как удалось перестроить матча после неудачного первого периода?

— Начали проще играть и задавили соперника в зоне. Мне кажется, что они поднаелись, а мы смогли реализовать свои моменты, когда они устали.

— После повреждения Стивена Кэмпфера вы играли в пять защитников. Готовы ли вы к такому и тяжело ли было?

— Это была чрезвычайная ситуация. В этом сезоне мы уже не раз оставались впятером, так что, в принципе, уже знаем, как действовать.

— Вы сегодня играли против своей бывшей команды. Для вас это был принципиальный матч?

— Относительно принципиальный, но такого, что у меня какая-то есть злость на СКА, такого нет.

— «Трактор» завершил регулярный чемпионат на первом месте Востока. Как будете готовиться к последнему матчу и какая будет мотивация?

— Мотивация – завершить встречу победой. К следующему матчу будем готовиться как обычно, — сказал Коромыслов в интервью «Чемпионату».