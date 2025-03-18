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Защитник «Трактора» — о победе над СКА: они поднаелись после первого периода

Защитник «Трактора» — о победе над СКА: они поднаелись после первого периода
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Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов оценил победу над СКА (4:2) и заявил, что челябинской команде удалось переломить ход матча после первого периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Карпухин, Воробьёв) – 13:53 (5x4)     1:1 Дронов (Кравцов, Коромыслов) – 21:46 (4x5)     2:1 Ткачёв (Кравцов, Горюнов-Рольгизер) – 32:19 (5x5)     2:2 Юдин (Грицюк) – 34:23 (5x5)     3:2 Сафин (Кадейкин, Телегин) – 42:43 (5x5)     4:2 Робинсон (Кравцов) – 58:35 (en)    

— Мне кажется, что у нас получился плохой первый период, потому что СКА нас перебегал, переиграл. Но во втором и третьем периоде у нас вышло переломить ход игры, оказать на соперника больше давления, поэтому игра оказалась победной.

— Как удалось перестроить матча после неудачного первого периода?
— Начали проще играть и задавили соперника в зоне. Мне кажется, что они поднаелись, а мы смогли реализовать свои моменты, когда они устали.

— После повреждения Стивена Кэмпфера вы играли в пять защитников. Готовы ли вы к такому и тяжело ли было?
— Это была чрезвычайная ситуация. В этом сезоне мы уже не раз оставались впятером, так что, в принципе, уже знаем, как действовать.

— Вы сегодня играли против своей бывшей команды. Для вас это был принципиальный матч?
— Относительно принципиальный, но такого, что у меня какая-то есть злость на СКА, такого нет.

— «Трактор» завершил регулярный чемпионат на первом месте Востока. Как будете готовиться к последнему матчу и какая будет мотивация?
— Мотивация – завершить встречу победой. К следующему матчу будем готовиться как обычно, — сказал Коромыслов в интервью «Чемпионату».

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