Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА от «Трактора» в Челябинске

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4) в Челябинске.

— Хоккейная атмосфера, приятно всегда здесь играть. Хорошо начали, выиграли первый период, выиграли борьбу, были моменты ещё забить, не реализовали. В большинстве пропустили шайбу, эмоционально это где-то повлияло. Уверен, в будущем такого не будет. Дальше сравняли, Юдин сам ошибся и сам реализовал свой момент.

Третья шайба не вытекала из хода игры. Проиграли единоборство на пятаке, Сафин подставил. Улучшим эти моменты, будем сильнее. Играют молодые ребята, для них морально непросто против такого сильного соперника. Сегодня не наш день.

Дальше – удаления, втроём выстояли, но нельзя так удаляться. Дисциплину улучшаем, дальше посмотрим по составу, и есть ещё две игры, чтобы подготовиться к плей-офф.

— Сильный первый период, почему не удалось забросить больше одной? После перерыва как будто другая команда вышла на лёд.

— Как другая команда? После второго периода счёт был 2:2, та же команда вышла. Во втором периоде на некоторых ребят просто эмоционально повлияло, что пропустили в большинстве. Третий период проиграли, допустив одну ошибку. Надо просто работать на команду, несмотря ни на что, как мы делали в предыдущих матчах. Будем все работать на команду в каждой смене, и мы победим в следующей встрече, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.