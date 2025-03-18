Трамп поддержал идею Путина о проведении матчей между российскими и американскими игроками

Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ, сообщает официальный сайт Кремля.

Лидеры стран провели телефонные переговоры, продолжавшиеся два с половиной часа.

В декабре 2024 года заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что в ближайшем будущем встречи между североамериканской лигой и клубами КХЛ исключены. Напомним, ранее о подобной идее высказывались президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и первый вице-президент организации Роман Ротенберг.