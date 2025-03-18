Дмитрий Рашевский повторил рекорд московского «Динамо» по голам в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский отметился заброшенной шайбой в ворота «Авангарда» и повторил клубный рекорд по голам в КХЛ.

Клубный рекорд московского «Динамо» принадлежал нападающему Вадиму Шипачёву. Теперь у обоих хоккеистов по 90 голов за московский клуб.

Третье место по заброшенным шайбам в составе московского «Динамо» делят Дмитрий Яшкин и Даниил Тарасов (по 77).

Всего в КХЛ 24-летний Рашевский провёл 284 неполных матча — все в составе московского «Динамо». Форвард отметился 90 заброшенными шайбами и 80 результативными передачами. Рашевский выступает за бело-голубых с 2020 года.