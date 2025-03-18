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Дмитрий Рашевский повторил рекорд московского «Динамо» по голам в КХЛ

Дмитрий Рашевский повторил рекорд московского «Динамо» по голам в КХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский отметился заброшенной шайбой в ворота «Авангарда» и повторил клубный рекорд по голам в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3-й период
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Рашевский (Гусев) – 28:33 (5x5)     1:1 Чистяков (Спунер) – 31:12 (5x5)     2:1 Гусев (Уил) – 33:52 (5x5)     3:1    

Клубный рекорд московского «Динамо» принадлежал нападающему Вадиму Шипачёву. Теперь у обоих хоккеистов по 90 голов за московский клуб.

Третье место по заброшенным шайбам в составе московского «Динамо» делят Дмитрий Яшкин и Даниил Тарасов (по 77).

Всего в КХЛ 24-летний Рашевский провёл 284 неполных матча — все в составе московского «Динамо». Форвард отметился 90 заброшенными шайбами и 80 результативными передачами. Рашевский выступает за бело-голубых с 2020 года.

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