Дмитрий Губерниев поддержал идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев положительно оценил идею проведения матчей между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги. Эту идею подал президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер поддержал идею.

«Идея матчей КХЛ против НХЛ прекрасна! Президенты молодцы, особенно наш! Суперсерии надо возрождать, ведь лучший матч в истории мирового хоккея ЦСКА — «Монреаль» сыгран в 1975-м, это и была суперсерия! Но вслед за клубами должны обязательно сыграть и сборные! Вперёд!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.