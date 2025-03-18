Гру объяснил, почему Ткачёв не стал никому в «Тракторе» рассказывать о рождении ребёнка
Поделиться
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что нападающий Владимир Ткачёв не стал никому сообщать о рождении ребёнка, чтобы не отвлекать от подготовки к важному матчу со СКА (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Карпухин, Воробьёв) – 13:53 (5x4) 1:1 Дронов (Кравцов, Коромыслов) – 21:46 (4x5) 2:1 Ткачёв (Кравцов, Горюнов-Рольгизер) – 32:19 (5x5) 2:2 Юдин (Грицюк) – 34:23 (5x5) 3:2 Сафин (Кадейкин, Телегин) – 42:43 (5x5) 4:2 Робинсон (Кравцов) – 58:35 (en)
«Владимир – очень закрытый человек. Вчера вечером у него родился первенец, но он никому не сказал, чтобы это не мешало подготовке к матчу. Помню, когда у меня родился первый сын 25 лет назад, и как я был этому рад. Понимаю, что чувствовал Владимир, и чего ему стоило держать эту радость в себе, чтобы не отвлекать ребят. Это многое говорит о том, какой он капитан и как он относится к команде», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 марта 2025
-
21:10
-
21:07
-
21:05
-
20:54
-
20:44
-
20:33
-
20:25
-
20:21
-
20:21
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
19:50
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:19
-
19:12
-
19:00
-
18:35
-
18:10
-
17:45
-
17:30
-
17:05
-
16:40
-
16:10
-
15:52
-
15:45
-
15:35
-
15:24
-
15:14
-
14:50
-
14:46
-
14:40
-
14:37