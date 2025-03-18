Гру объяснил, почему Ткачёв не стал никому в «Тракторе» рассказывать о рождении ребёнка

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что нападающий Владимир Ткачёв не стал никому сообщать о рождении ребёнка, чтобы не отвлекать от подготовки к важному матчу со СКА (4:2).

«Владимир – очень закрытый человек. Вчера вечером у него родился первенец, но он никому не сказал, чтобы это не мешало подготовке к матчу. Помню, когда у меня родился первый сын 25 лет назад, и как я был этому рад. Понимаю, что чувствовал Владимир, и чего ему стоило держать эту радость в себе, чтобы не отвлекать ребят. Это многое говорит о том, какой он капитан и как он относится к команде», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.