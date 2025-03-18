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Гру объяснил, почему Ткачёв не стал никому в «Тракторе» рассказывать о рождении ребёнка

Гру объяснил, почему Ткачёв не стал никому в «Тракторе» рассказывать о рождении ребёнка
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что нападающий Владимир Ткачёв не стал никому сообщать о рождении ребёнка, чтобы не отвлекать от подготовки к важному матчу со СКА (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Карпухин, Воробьёв) – 13:53 (5x4)     1:1 Дронов (Кравцов, Коромыслов) – 21:46 (4x5)     2:1 Ткачёв (Кравцов, Горюнов-Рольгизер) – 32:19 (5x5)     2:2 Юдин (Грицюк) – 34:23 (5x5)     3:2 Сафин (Кадейкин, Телегин) – 42:43 (5x5)     4:2 Робинсон (Кравцов) – 58:35 (en)    

«Владимир – очень закрытый человек. Вчера вечером у него родился первенец, но он никому не сказал, чтобы это не мешало подготовке к матчу. Помню, когда у меня родился первый сын 25 лет назад, и как я был этому рад. Понимаю, что чувствовал Владимир, и чего ему стоило держать эту радость в себе, чтобы не отвлекать ребят. Это многое говорит о том, какой он капитан и как он относится к команде», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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