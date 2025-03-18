Фетисов высказался об идее Путина провести хоккейные матчи между игроками КХЛ и НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об идее президента России Владимира Путина провести хоккейный матче между игроками КХЛ и НХЛ.

«Я счастлив, всегда верю в хоккейную дипломатию. Благодарен, что Владимир Владимирович выдвинул эту идею. Против неё сложно сказать «нет». Тридцать с лишним лет русские, американские, канадские, скандинавские, чешские и словацкие хоккеисты играют в одних командах. За столько лет это одна большая международная хоккейная семья. Там много друзей и болельщиков, мы там играли, мы знаем. Наш приезд туда в 90-х поменяло стереотипное мышление о России. Это не пустые слова, так и было.

Пришло другое время — своевременное предложение Путина, поддержанное Трампом. Сегодня счастлив, жду конкретных дат. Результат матчей будет не так важен, как сама идея — российские хоккеисты будут играть со своим флагом и гербом со своими американскими хоккейными друзьями. Идея — супер. Браво!», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.