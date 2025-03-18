Заслуженный тренер России оценил идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ. Эту идею обсудили между собой президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров.

«Хорошая идея, конечно, очень нужная. Раньше мы играли постоянно с североамериканцами, сборная СССР регулярно ездила в Северную Америку, все привыкли к этому, к манере игры, к каким-то другим вещам. Сейчас если всё получится, то будет здорово. Дай бог, чтобы эту идею осуществили», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее о подобной идее высказывались президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и первый вице-президент организации Роман Ротенберг.