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Заслуженный тренер России оценил идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Заслуженный тренер России оценил идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ. Эту идею обсудили между собой президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров.

«Хорошая идея, конечно, очень нужная. Раньше мы играли постоянно с североамериканцами, сборная СССР регулярно ездила в Северную Америку, все привыкли к этому, к манере игры, к каким-то другим вещам. Сейчас если всё получится, то будет здорово. Дай бог, чтобы эту идею осуществили», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее о подобной идее высказывались президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и первый вице-президент организации Роман Ротенберг.

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