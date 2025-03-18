Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ХК «Сочи» на последних секундах основного времени вырвал победу у минского «Динамо»

ХК «Сочи» на последних секундах основного времени вырвал победу у минского «Динамо»
Комментарии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». Победу одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Уткин (Кузнецов, Баклашёв) – 14:40 (5x5)     0:2 Грэм (Сероух) – 34:02 (5x4)     1:2 Энас (Пинчук, Волков) – 42:49 (5x5)     2:2 Шипачёв (Гросс, Улле) – 54:31 (5x5)     2:3 Биттен – 59:54 (5x5)    

После второго периода сочинский клуб вёл со счётом 2:0 — голами отметились Дмитрий Уткин и Джесси Грэм. Минчанам удалось отыграться по ходу третьего периода — сначала счёт размочил Сэм Энас, а затем на 55-й минуте Вадим Шипачёв сделал счёт 2:2. Игра плавно катилась к овертайму, когда за шесть секунд до конца основного времени нападающий «Сочи» Уилл Биттен несложным броском прошил Василия Демченко и принёс победу сочинскому клубу.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android