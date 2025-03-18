ХК «Сочи» на последних секундах основного времени вырвал победу у минского «Динамо»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». Победу одержали гости со счётом 3:2.

После второго периода сочинский клуб вёл со счётом 2:0 — голами отметились Дмитрий Уткин и Джесси Грэм. Минчанам удалось отыграться по ходу третьего периода — сначала счёт размочил Сэм Энас, а затем на 55-й минуте Вадим Шипачёв сделал счёт 2:2. Игра плавно катилась к овертайму, когда за шесть секунд до конца основного времени нападающий «Сочи» Уилл Биттен несложным броском прошил Василия Демченко и принёс победу сочинскому клубу.