ХК «Сочи» на последних секундах основного времени вырвал победу у минского «Динамо»
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». Победу одержали гости со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Уткин (Кузнецов, Баклашёв) – 14:40 (5x5) 0:2 Грэм (Сероух) – 34:02 (5x4) 1:2 Энас (Пинчук, Волков) – 42:49 (5x5) 2:2 Шипачёв (Гросс, Улле) – 54:31 (5x5) 2:3 Биттен – 59:54 (5x5)
После второго периода сочинский клуб вёл со счётом 2:0 — голами отметились Дмитрий Уткин и Джесси Грэм. Минчанам удалось отыграться по ходу третьего периода — сначала счёт размочил Сэм Энас, а затем на 55-й минуте Вадим Шипачёв сделал счёт 2:2. Игра плавно катилась к овертайму, когда за шесть секунд до конца основного времени нападающий «Сочи» Уилл Биттен несложным броском прошил Василия Демченко и принёс победу сочинскому клубу.
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