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«Было бы здорово повторить это». Сушинский — об идее матчей между игроками НХЛ и КХЛ

«Было бы здорово повторить это». Сушинский — об идее матчей между игроками НХЛ и КХЛ
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Чемпион мира Максим Сушинский положительно оценил идею проведения матчей между американскими и российскими игроками КХЛ и НХЛ и вспомнил, как он играл в составе СКА с «Каролиной Харрикейнз» в 2010 году.

Выставочные игры КХЛ-НХЛ . Выставочные игры
04 октября 2010, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли, США
1:0 Панов (Клименко) – 01:51 (5x5)     2:0 Рыбин (Афиногенов) – 19:54 (5x4)     2:1 Рууту (Йокинен, Карсон) – 21:50 (5x5)     2:2 Дуайер – 23:22 (6x5)     3:2 Яшин – 26:53 (5x5)     3:3 Скиннер (Рууту, Питканен) – 34:52 (5x4)     4:3 Сушинский (Яшин, Чаянек) – 41:47 (5x4)     5:3 Сушинский – 46:34 (4x4)    

«Никогда не забуду, как я играл в составе СКА матч с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз», мы выиграли. Было незабываемо, помню до сих пор. У нас тогда был мощный состав: Лёха Яшин, Петр Чаянек, другие ребята с опытом выступления в НХЛ. «Каролина» приехала с молодым Эриком Стаалом в составе. Повторюсь, было очень интересно и приятно выиграть. Было бы здорово повторить это, посмотрим, какой именно формат встречи планируется на этот раз. Если что, могу помочь поучаствовать в организации (смеётся)», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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