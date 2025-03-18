«Было бы здорово повторить это». Сушинский — об идее матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Чемпион мира Максим Сушинский положительно оценил идею проведения матчей между американскими и российскими игроками КХЛ и НХЛ и вспомнил, как он играл в составе СКА с «Каролиной Харрикейнз» в 2010 году.

«Никогда не забуду, как я играл в составе СКА матч с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз», мы выиграли. Было незабываемо, помню до сих пор. У нас тогда был мощный состав: Лёха Яшин, Петр Чаянек, другие ребята с опытом выступления в НХЛ. «Каролина» приехала с молодым Эриком Стаалом в составе. Повторюсь, было очень интересно и приятно выиграть. Было бы здорово повторить это, посмотрим, какой именно формат встречи планируется на этот раз. Если что, могу помочь поучаствовать в организации (смеётся)», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.