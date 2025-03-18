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Плющев: матч сборных КХЛ и НХЛ покажет сближение между Россией и США

Плющев: матч сборных КХЛ и НХЛ покажет сближение между Россией и США
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ.

«Насколько я понял, два президента обсуждали этот вопрос, который находится в стадии проработки. Можно будет что-то комментировать, когда будет что-то реальное. А пока это намерение двух президентов. Такая встреча говорит о том, что они хотят провести мосты и обсуждать сложные темы не с позиции окриков друг на друга, а с позиции нормальных людей, которые могут что-то обсудить. Возможный матч сборных КХЛ и НХЛ — сопутствующий момент. Это покажет сближение между Россией и США», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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