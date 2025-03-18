Борис Михайлов: матч между игроками КХЛ и НХЛ — первый шаг к возвращению России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ. Эту идею обсудили между собой президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров.

«Идея Путина и Трампа о проведении матча между КХЛ и НХЛ положительная. Правильно сделали: спорт всегда объединял народы! Считаю, что это очень и очень здорово. Договорённость — это точно первый шаг к возвращению России и нашего спорта», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее о подобной идее высказывались президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и первый вице-президент организации Роман Ротенберг.