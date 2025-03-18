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Известный агент отреагировал на идею Путина провести матч межу игроками КХЛ и НХЛ

Известный агент отреагировал на идею Путина провести матч межу игроками КХЛ и НХЛ
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Известный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на идею президента России Владимира Путина провести встречу между игроками КХЛ и НХЛ.

«Шикарная идея, поддерживаю её обеими руками. Я давно об этом говорил, что нужно провести подобный матч где-нибудь на нейтральной точке. Скажем, в Сербии или Мексике, чтобы не было проблем с оформлением виз для тренеров, обслуживающего персонала, других членов делегаций. Плюс, конечно, нужна удобная логистика.

Почему в мировом сообществе вообще наказали и наложили санкции даже на российских детей и юниоров? Начать проводить подобные игры можно с юношеских и молодёжных команд, а закончить – звёздами НХЛ из обеих стран», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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