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«Спартак» во второй раз в сезоне уступил «Нефтехимику» и прервал серию из трёх побед

«Спартак» во второй раз в сезоне уступил «Нефтехимику» и прервал серию из трёх побед
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Нефтехимиком». Победу одержали гости со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Локтионов (Мальцев, Филин) – 20:18 (5x5)     1:1 Барбер (Капустин, Леонтьев) – 21:12 (5x5)     1:2 Селезнёв (Митякин, Точилкин) – 24:44 (5x5)     1:3 Шафигуллин (Хайруллин, Митякин) – 31:06 (5x5)     2:3 Голдобин (Порядин, Вишневский) – 33:38 (5x5)     2:4 Хоружев (Селезнёв) – 39:50 (5x5)    

За «Спартак» голами отметились Андрей Локтионов и Николай Голдобин. В составе гостей шайбы забросили Райли Барбер, Григорий Селезнёв, Булат Шафигуллин и Никита Хоружев. Отметим, что «Нефтехимику» удалось забросить три шайбы подряд в середине второго периода.

Таким образом, «Спартак» во второй раз в сезоне уступил «Нефтехимику» и прервал серию из трёх побед. В следующей встрече красно-белые примут «Сочи» на своей площадке 20 марта.

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