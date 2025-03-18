«Спартак» во второй раз в сезоне уступил «Нефтехимику» и прервал серию из трёх побед

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Нефтехимиком». Победу одержали гости со счётом 4:2.

За «Спартак» голами отметились Андрей Локтионов и Николай Голдобин. В составе гостей шайбы забросили Райли Барбер, Григорий Селезнёв, Булат Шафигуллин и Никита Хоружев. Отметим, что «Нефтехимику» удалось забросить три шайбы подряд в середине второго периода.

Таким образом, «Спартак» во второй раз в сезоне уступил «Нефтехимику» и прервал серию из трёх побед. В следующей встрече красно-белые примут «Сочи» на своей площадке 20 марта.