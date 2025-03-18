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В НХЛ отреагировали на идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ

В НХЛ отреагировали на идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, возможна ли игра с участием хоккеистов КХЛ и НХЛ. Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

«НХЛ не знает подробностей телефонного разговора президента Трампа с господином Путиным ранее этим утром. Очевидно, мы согласны, что спорт может играть важную роль в разрушении барьеров и сближении людей. Мы видели это много раз в хоккее. Пока с нами не связывались по этому поводу, и у нас нет никаких текущих планов по организации или участию в подобных играх, упомянутых в сегодняшнем обсуждении», – сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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