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Динамо М — Авангард, результат матча 18 марта, счет 4:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

Гол Комтуа в овертайме принёс московскому «Динамо» победу над «Авангардом»
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Рашевский (Гусев) – 28:33 (5x5)     1:1 Чистяков (Спунер) – 31:12 (5x5)     2:1 Гусев (Уил) – 33:52 (5x5)     3:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 43:51 (5x4)     3:2 Игумнов (Прохоркин, Якупов) – 54:09 (5x5)     3:3 Окулов (Маклауд, Спунер) – 55:17 (5x4)     4:3 Комтуа (Гусев, Пыленков) – 61:23 (4x3)    

Голами в основное время в составе московского «Динамо» отметились Дмитрий Рашевский, Никита Гусев и Павел Кудрявцев. За «Авангард» отличились Семён Чистяков, Иван Игумнов и Константин Окулов. Отметим, что омичи отыграли две шайбы за чуть более минуты в концовке основного времени и перевели матч в овертайм. Гол Макса Комтуа в овертайме принёс московскому «Динамо» победу над «Авангардом» (4:3 ОТ).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После победы над «Авангардом» московское «Динамо» гарантировало себе второе место Запада по итогам регулярного чемпионата.

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