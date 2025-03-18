«Северсталь» упустила преимущество в три шайбы, но обыграла «Куньлунь» по буллитам

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Северсталью». Победу в результативной встрече одержали гости со счётом 5:4 Б.

Голы в составе «Северстали» забили Данил Аймурзин, Михаил Котляревский, Иван Подшивалов и Андрей Чуркин. За «Куньлунь» заброшенными шайбами отметились Кайл Ро, Дойл Сомерби, Колин Кэмпбелл и Джейден Хальбгевакс. Отметим, что к 31-й минуте «Северсталь» вела со счётом 3:0, однако затем пропустила четыре гола подряд. В серии буллитов точные броски Данилы Аймурзина и Ильи Иванцова принесли череповчанам победу.