«Северсталь» упустила преимущество в три шайбы, но обыграла «Куньлунь» по буллитам
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Северсталью». Победу в результативной встрече одержали гости со счётом 5:4 Б.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 5
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Ильин, Калдис) – 06:53 (5x4) 0:2 Котляревский (Скоренов, Чебыкин) – 12:09 (5x5) 0:3 Подшивалов (Котляревский, Барберио) – 30:19 (5x5) 1:3 Ро (Кожевников, Маккошен) – 33:21 (5x5) 2:3 Сомерби (О'Реган) – 43:50 (5x5) 3:3 Кэмпбелл (Лефевр, Фу) – 45:35 (5x5) 4:3 Хальбгевакс (Пайгин, Граовац) – 46:45 (5x5) 4:4 Чуркин (Скоренов, Давыдов) – 53:15 (5x5) 4:5 Иванцов – 65:00
Голы в составе «Северстали» забили Данил Аймурзин, Михаил Котляревский, Иван Подшивалов и Андрей Чуркин. За «Куньлунь» заброшенными шайбами отметились Кайл Ро, Дойл Сомерби, Колин Кэмпбелл и Джейден Хальбгевакс. Отметим, что к 31-й минуте «Северсталь» вела со счётом 3:0, однако затем пропустила четыре гола подряд. В серии буллитов точные броски Данилы Аймурзина и Ильи Иванцова принесли череповчанам победу.
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