Московское «Динамо» гарантировало себе второе место Запада по итогам регулярки КХЛ
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Благодаря этой победе московское «Динамо» гарантировало второе место Запада по итогам регулярного чемпионата КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Рашевский (Гусев) – 28:33 (5x5) 1:1 Чистяков (Спунер) – 31:12 (5x5) 2:1 Гусев (Уил) – 33:52 (5x5) 3:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 43:51 (5x4) 3:2 Игумнов (Прохоркин, Якупов) – 54:09 (5x5) 3:3 Окулов (Маклауд, Спунер) – 55:17 (5x4) 4:3 Комтуа (Гусев, Пыленков) – 61:23 (4x3)
После 66 матчей бело-голубые имеют в своём активе 89 очков и на шесть очков опережают расположившийся на третьей строчке Запада «Спартак». За два матча до окончания регулярного чемпионата это преимущество невозможно отыграть.
Напомним, победителем Западной конференции по итогам регулярки и обладателем Кубка Континента стал ярославский «Локомотив».
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