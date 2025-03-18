Московское «Динамо» гарантировало себе второе место Запада по итогам регулярки КХЛ

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Благодаря этой победе московское «Динамо» гарантировало второе место Запада по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

После 66 матчей бело-голубые имеют в своём активе 89 очков и на шесть очков опережают расположившийся на третьей строчке Запада «Спартак». За два матча до окончания регулярного чемпионата это преимущество невозможно отыграть.

Напомним, победителем Западной конференции по итогам регулярки и обладателем Кубка Континента стал ярославский «Локомотив».