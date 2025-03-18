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«Споткнулся и потерял сознание». Гру рассказал, почему пропустил матч в Омске

«Споткнулся и потерял сознание». Гру рассказал, почему пропустил матч в Омске
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, почему пропустил матч с «Авангардом» в Омске (5:4). Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» в этой встрече был Рафаэль-Пьер Рише, ставший самым молодым тренером в истории КХЛ, выводившим команду на матч лиги. На момент встречи Рише 30 лет 300 дней.

«Хочу рассказать о ситуации, из-за которой мне пришлось пропустить матч в Омске. Мне даже сестра звонила, думала, я попал в больницу с сердечным приступом. Но это не так. Я споткнулся по дороге на утреннюю раскатку, повредил ногу и голову. Потерял сознание на 10 минут, чувствовал себя плохо. Меня отвезли в больницу, там меня решили подержать пару дней, провели все тесты. Всё отлично, с головой всё в порядке. Хочу поблагодарить врачей, а также доктора Омска. Он приходил ко мне в номер, заботился обо мне. «Авангард» предоставил мне доступ ко всему необходимому, хочу поблагодарить эту организацию.

Я выходил из машины, а потом просто не помню. Хочу поблагодарить болельщиков, знаю, они поддерживали меня. Я это очень ценю. Но это дало возможность хорошему молодому тренеру провести свою первую встречу в КХЛ. Смотрел матч по телевизору и понял, что лучше быть на скамейке, а так смотреть – слишком много нервов», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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