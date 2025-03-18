Бенуа Гру отреагировал на идею проведения матчей между игроками КХЛ и НХЛ

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ, которую в телефонном разговоре обсуждали президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.

— Президенты России и США договорились о проведении матчей между КХЛ и НХЛ. Можно ли это сравнить с Суперсерией-1972?

— Когда об этом объявили? Я, пожалуй, проверю сам.

— Как в принципе относитесь к этой идее?

— Я не буду отвечать на слухи и гипотетические идеи. Надо подумать над ответом на такой вопрос, взвесить все за и против.

— Это пошло бы на пользу международному хоккею?

— Я не буду отвечать. Но когда я тренировал сборную Канады на МЧМ-2015, Россия тоже участвовала. И мы победили, обыграв лучшую команду в мире. Без России МЧМ, ЧМ, Олимпиады без России – это не то, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.